ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أجواء من البهجة فى احتفالات "ثقافة الجيزة" بعيد الأضحى (صور)

ثقافة الجيزة
ثقافة الجيزة

وسط أجواء من البهجة احتفى قصر ثقافة الجيزة، أمس الجمعة، مع رواده بعيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث نفذت سهام محمد ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسم خروف العيد، كما عبَّر الرواد عن فرحتهم بالعيد بالرسم والألوان بإشراف الدكتورة فدوى معتمد، وقدم الفنان أحمد محمود ورشة فنية للعزف على آلة الفيولينة، بينما تضمنت احتفالات قصر ثقافة 6 أكتوبر ورشة فنون تشكيلية للتشكيل بالصلصال، مع ورشة فنية للرسم على وجوه الأطفال بمشاركة كرم فتحي، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وألغاز وتوزيع جوائز بالونات العيد من تنفيذ رانيا جميل.

أقيمت الفعاليات بإشراف فرع ثقافة الجيزة برئاسة الدكتورة نهى نبيل، التابع لإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

 

كما شهد الفرع محاضرة بعنوان "العيد فرحة" عقدت بمكتبة البحر الأعظم، ناقشتها الدكتورة حنان مصطفى، تناولت خلالها مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم العربي والإسلامي، كما قدمت عبير السيد سردًا لأعظم قصص الفداء في تاريخ البشرية، ألا وهي قصة فداء إسماعيل عليه السلام بكبش عظيم والدروس المستفادة منها في طاعة وبر الوالدين،  كما نفذت هويدا لبنة بمكتبة الكوم الأحمر، ورشة حكي مع الرواد لتوضيح سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم وشروط الأضحية وكيفية تقسيمها على الفقراء والمحتاجين.

وعن مناسك الحج وشروطه وفضائله؛ دارت محاضرة ثقافية ببيت ثقافة طموه ألقاها الشيخ أسعد قطب عبدالموجود من مديرية أوقاف الجيزة، تناول بها مناسك الحج وفضائله، كما نفذ محمود رمضان مع رواد الموقع ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين للتعبير عن فرحة قدوم العيد، بجانب ورشة حكي بعنوان "الاحتفال بعيد الأضحى في التاريخ الإسلامي" للباحث عرفة أحمد بأطلس المأثورات الشعبية، الذي ناقش مظاهر احتفال الشعوب الإسلامية بالعيد عبر التاريخ والحقب المختلفة مثل الدولة الفاطمية والعباسية وحتى تاريخنا المعاصر، بجانب ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين مظاهر العيد، من تنفيذ محمد عبدالتواب.

وفي مكتبة أطفيح قدمت دينا مصطفى ورشة حكي تناولت خلالها الحديث عن مظاهر احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك عبر المراحل التاريخية للدولة الاسلامية، وعادات كل مرحلة فى طريقة الاحتفال والأكلات المختلفة، كما احتفلت مكتبة الدقي الثقافية بعيد الأضحى، حيث عقدت المكتبة محاضرة بعنوان "عيِّد.. إفرح" قدمتها  الدكتورة سناء صالح، متناولة توضيح كيفية قضاء العيد بسعادة ورضا وبأقل الإمكانيات.

2761FE65-1D9A-40A6-9EED-00F722B15637
2761FE65-1D9A-40A6-9EED-00F722B15637
C97CD14F-4EC7-43D0-AB8E-DFCF3F85051E
C97CD14F-4EC7-43D0-AB8E-DFCF3F85051E
D28D8EE7-BB51-41D9-80FB-649347A37340
D28D8EE7-BB51-41D9-80FB-649347A37340
869E0F7E-0EB9-49D0-B796-C17113329C73
869E0F7E-0EB9-49D0-B796-C17113329C73
E986C8BB-1AA0-44E3-8CD4-F2ADEE35D9EE
E986C8BB-1AA0-44E3-8CD4-F2ADEE35D9EE
47C79425-559F-4BFB-A113-ABC2E587DBFA
47C79425-559F-4BFB-A113-ABC2E587DBFA
BE40596E-1F16-4209-9AC0-FA835C07F40B
BE40596E-1F16-4209-9AC0-FA835C07F40B
B6DDB6D4-9516-461F-89AF-E229A7D6350D
B6DDB6D4-9516-461F-89AF-E229A7D6350D
الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ثقافة الجيزة عيد الأضحى المبارك فنون تشكيلية ورشة حكي ورشة فنية

الأكثر قراءة

تشميع "أبوعلى".. كشف تفاصيل جديدة حول واقعة "جزار المونوريل" (خاص)

نقابة المعلمين تكشف حقيقة وفاة مدير مدرسة بالمنيا أثناء عمله فى المعمار

موعد انكسار الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

خالف 4 قوانين.. محافظة القاهرة: تحرير 5 محاضر ضد "جزار المونوريل"

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول مرتبات الموظفين اعتبارًا من أول يوليو

56 ألفًا و597 خدمة.. الحصاد اليومى لحملة "100 يوم صحة" بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب