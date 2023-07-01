محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى وزفتى

تفقد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة المحلة الكبرى ومركز زفتى، وذلك بجولة صباحية مفاجأة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة، تفقد رحمي، أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع "سكة طنطا، ميدان الشون، عبدالمنعم رياض، سكة زفتى وكورنيش المحلة الجديد"، موجهًا بإزالة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة، خاصة خلال الوردية الصباحية، واختتمت الجولة بتفقد المحافظ أعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى.

جاء ذلك بحضور إسلام النجار، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وأحمد المغاوري، رئيس حي أول المحلة بمحافظة الغربية.