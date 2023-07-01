ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: الطاقة الشمسية نقطة تميز كبيرة لمصر ويمكن تصديرها لأوروبا

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى المصرية، فيلمًا وثائقيا بعنوان "حلم النور.. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟".

في السياق، قال الباحث الاقتصادي محمد شادي، إن الطاقة الشمسية التي تتفرد بها مصر ويعتمد مشروعها على التصدير لأوروبا نقطة تميز كبيرة جدًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس على تدفق الاستثمار في الطاقة المتجددة خصوصًا الطاقة الشمسية.

وجاء في الفيلم، أنه تم تغيير مسمى وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2014، وكان هناك اهتمام كبير بالطاقة الشمسية التي يحتاج إنتاجها إلى أرض منبسطة وشمس ساطعة، حيث بنت مصر محطة بنبان في محافظة أسوان. 

وتسطع الشمس لأكثر من 3600 ساعة سنويًا، كما أن أرضها منبسطة ولا توجد استخدامات لأراضي كثيرة ما يتيح الاستفادة منها كمحطات طاقة شمسية. 

الفيلم إشراف على المحتوى والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم.

الطاقة الشمسية تصدير الطاقة الشمسية برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر الكهرباء الطاقة المتجددة إنتاج الطاقة المتجددة

الأكثر قراءة

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول مرتبات الموظفين اعتبارًا من أول يوليو

أول تعليق من محافظة القاهرة على "تعليق لحمة فى عمود مونوريل"

حسن الخاتمة مثل زوجها.. وفاة الحاجة فاطمة أثناء أداء مناسك الحج

وزير الاتصالات لـ"الدستور": الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات الشباب

إجراءات عاجلة من "القومية للأنفاق" بشأن واقعة "جزار المونوريل"

"الصحة" تعلن شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب