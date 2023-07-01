باحث: الطاقة الشمسية نقطة تميز كبيرة لمصر ويمكن تصديرها لأوروبا

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى المصرية، فيلمًا وثائقيا بعنوان "حلم النور.. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟".

في السياق، قال الباحث الاقتصادي محمد شادي، إن الطاقة الشمسية التي تتفرد بها مصر ويعتمد مشروعها على التصدير لأوروبا نقطة تميز كبيرة جدًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس على تدفق الاستثمار في الطاقة المتجددة خصوصًا الطاقة الشمسية.

وجاء في الفيلم، أنه تم تغيير مسمى وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2014، وكان هناك اهتمام كبير بالطاقة الشمسية التي يحتاج إنتاجها إلى أرض منبسطة وشمس ساطعة، حيث بنت مصر محطة بنبان في محافظة أسوان.

وتسطع الشمس لأكثر من 3600 ساعة سنويًا، كما أن أرضها منبسطة ولا توجد استخدامات لأراضي كثيرة ما يتيح الاستفادة منها كمحطات طاقة شمسية.

الفيلم إشراف على المحتوى والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم.