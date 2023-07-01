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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| مواطنون يُشيدون بتخفيضات "كلنا واحد".. وبدء الجسر الجوى بين جدة والقاهرة

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

لطيفة تتصدر التريند في الوطن العربى بعد عرض حلقتها فى "معكم منى الشاذلى"

تصدرت النجمة لطيفة ترند تويتر وتيك توك، خلال عرض حلقتها الأولى في برنامج "معكم من الشاذلي" على شاشة قناة "cbc"، ولاقت الحلقة إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما حملته الحلقة من محتوى مميز وجاذب.. للمزيد اضغط هنا.

بدء الجسر الجوي بين جدة والقاهرة لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن

أتمت بعثة الحج المصرية تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، اليوم، بعد انتهائهم من رمي الجمرات.. للمزيد اضغط هنا.

نجاح أول عملية ولادة طبيعية بمستشفى الطور المُصغر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية ولادة طبيعية بمستشفى الطور المُصغر، التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والتي تم افتتاحها قريبًا لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.. للمزيد اضغط هنا.

مواطنون يُشيدون بتخفيضات "كلنا واحد" بمناسبة 30 يونيو: مصر بتفرح

أشاد مواطنون بمبادرة “كلنا واحد”، والتي وفرت العديد من الخصومات والتخفيضات بالكيانات الصناعية والتجارية والمطاعم الكبرى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.. للمزيد اضغط هنا.

"يورونيوز": تراجع التضخم في منطقة اليورو لن يوقف رفع أسعار الفائدة

أكد موقع "يورونيوز" الأوروبي، أن تراجع التضخم في منطقة اليورو لن يوقف كبار المصرفيين المركزيين في العالم عن مواصلة رفع أسعار الفائدة التي سترفع تكلفة الاقتراض، أو يخفف تذمر المستهلكين إزاء الارتفاع المستمر في الأسعار في الولايات المتحدة وبريطانيا.. للمزيد اضغط هنا.

أستون فيلا يعلن تعاقده مع يوري تيلمانز في صفقة انتقال حر

أعلن نادي أستون فيلا، اليوم السبت، تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي يوري تيلمانز، قادمًا من ليستر سيتي، في صفقة انتقال حر، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.. للمزيد اضغط هنا.

ميراث الزوجة والوصاية على الأبناء.. قضايا المرأة تعيد البطولة النسائية في "دراما المتحدة"

تصدرت قضايا المرأة محتويات العديد من الأعمال الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية، لتعيد البطولة النسائية إلى الشاشة الصغيرة من خلال إلقاء الضوء على مشكلات المرأة ومناقشة الحلول اللازمة لمواجهتها.. للمزيد اضغط هنا.

اجتماعية أعلنت الهيئة لو فاتك الترند فاتك الترند التريند لو فاتك التريند

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