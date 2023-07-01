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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أستون فيلا يعلن تعاقده مع يوري تيلمانز في صفقة انتقال حر

يوري تيلمانز
يوري تيلمانز

أعلن نادي أستون فيلا، اليوم السبت، تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي يوري تيلمانز، قادمًا من ليستر سيتي، في صفقة انتقال حر، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

ولم يكشف النادي في بيانه عن التفاصيل المالية للعقد أو مدته.

وأشار النادي إلى أن تيلمانز سيرتدي القميص رقم 8 مع أستون فيلا.

ومن جانبه، أكد يوري تيلمانز، إن المدرب أوناي إيمري لعب دورًا رئيسيًا في حسم قراره بالانضمام إلى أستون فيلا.

وقال اللاعب البلجيكي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "عندما أجريت بعض المحادثات مع المدير الفني، أثار طموحه وشغفه والطريقة التي قاد بها الفريق إعجابي وجعلني أقرر المجيء إلى أستون فيلا. إنه ناد كبير. أنا متحمس حقًا ".

وأضاف تيلمانز: "إنه تحد جديد بالنسبة لي بعد أربع سنوات ونصف في ليستر".

وواصل اللاعب حديثه: "لقد كان وقتًا جيدًا ولكن الآن حان الوقت للمضي قدمًا لنفسي ولعائلتي".

واختتم اللاعب تصريحاته: "أنا الآن في أستون فيلا ، أتطلع حقًا لذلك. لا أطيق الانتظار للبدء ".

وكان يوري تيلمانز، البالغ من العمر 26 عامًا، قد انضم لليستر سيتي، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، من موناكو الفرنسي، وذلك في يناير عام 2019، قبل أن يتعاقد معه النادي الإنجليزي، بشكل نهائي، في يوليو عام 2019، مقابل 45 مليون يورو.

وشارك تيلمانز، مع ليستر سيتي، في 37 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين.

استون فيلا يوري تيلمانز ليستر سيتي موناكو أوناي إيمري

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