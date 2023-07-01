بدء الجسر الجوى بين جدة والقاهرة لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن

أتمت بعثة الحج المصرية تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، اليوم، بعد انتهائهم من رمي الجمرات.

وتم نقل الحجاج غير المتعجلين من مخيماتهم في منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة.

وكانت بعثة حج القرعة قد أتمت عمليتي تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة، ومنها إلى منى بنجاح، حيث لم تتلق غرفة عمليات بعثة حج القرعة أي بلاغات بشأن وجود تائهين.

وساعد الموقع المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات الله، الذي توسطته مواقف للحافلات، على سرعة نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة؛ وعدم وجود تائهين من حجاج القرعة خلال النفرة.

ويؤدي الحجاج عقب عودتهم لمكة طواف الوداع قبل مغادرة مكة إلى المدينة المنورة أو القاهرة.

وفى سياق متصل، بدأ اليوم السبت الجسر الجوي بين السعودية ومصر لإعادة الحجاج المصريين من مختلف البعثات إلى أرض الوطن بعد انتهاء مناسك الحج.

وأعلنت شركة مصر للطيران عن أنها ستسير رحلات يومية من مطار جدة، اعتبارًا من اليوم السبت لإعادة الحجاج إلى مصر، مشيرة إلى ضرورة التواجد في المطار قبل موعد الإقلاع بثماني ساعات على الأقل.

وكان الحجاج قد أنهوا اليوم رمي الجمرات بمنى في ثالث أيام التشريق، وغادروها إلى مكة لأداء طواف الوداع قبل مغادرة مكة.

وتتابع البعثة المصرية عبر غرفة العمليات موقف الحجاج المصريين عقب الانتهاء من رمي الجمرات، وتفويجهم إلى المدينة المنورة، أو سفرهم إلى القاهرة بعد انتهاء المناسك.