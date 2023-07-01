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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مواطنون يُشيدون بتخفيضات "كلنا واحد" بمناسبة 30 يونيو: مصر بتفرح

كلنا واحد
كلنا واحد

أشاد مواطنون بمبادرة “كلنا واحد”، والتي وفرت العديد من الخصومات والتخفيضات بالكيانات الصناعية والتجارية والمطاعم الكبرى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

وقالت إحدى المواطنات:"الأسعار جميلة وكل سنة في 30 يونيو المحلات والمطاعم بتتضافر جهودها عشان تفرح المصريين".

وأضاف آخر:"نشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة اللي ضافت بهجة وسعادة في الشارع المصري كله".

وتابع مواطن آخر:"اتعودنا كل سنة على السُنة الجميلة دي والأسعار تخفيضاتها وصلت 50%، والأجواء كلها فرحة وسعادة".

وكانت أطلقت وزارة الداخلية، الجمعة، فعالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بمشاركة 62 مركزا تجاريا و1805 مطاعم وكيانات صناعية، ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

ثورة 30 يونيو ذكرى 30 يونيو المصريين أجواء احتفالية مصر في 30 يونيو

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