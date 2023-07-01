الاستجابة لـ 76965 شكوى واستغاثة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، في رصد وتلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المُقدمة، مشيرًا لدعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونيًا، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.

كما أشار محافظ الشرقية، إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت (4549) شكوى خلال الفترة من 1 / 9 / 2018 حتى نهاية شهر يونيو 2023، وتم الاستجابة لعدد (4540) شكوى بمعدل إنجاز 99٪.

من جانبه، أوضح وليد عبدالحميد، مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولًا بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن (16528) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected]

كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391 – 055 (ثلاثة خطوط)، وفاكس (2369134\055) أو من خلال الرسائل على الفيسبوك: https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة (01270664666).

وفى سياق متصل، أشار مدير البوابة الإلكترونية، إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (76965) شكوى واستغاثة خلال الفترة من 1 / 9 /2018، حتى نهاية شهر يونيو 2023، فضلاً عن التعامل مع (1638) شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى، وتمت الاستجابة لـ (1544) شكوى بنسبة (95%)، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارِ استكمال مراجعة وفحص (94) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.