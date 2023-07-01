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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل إثر سقوطه من علو بمنزل أسرته في الشرقية

جريدة الدستور

لفظ طفل عمره 5 سنوات، أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر سقوطه من علو بمنزل أسرته نطاق مدينة القرين بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين المركزي، بوصول "أحمد م أ" 5 سنوات مقيم نطاق مركز القرين جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر سقوطه من علو بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة نحو الواقعة.

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