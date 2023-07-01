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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالي: الإيسيسكو تطلق جائزة "تحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية" لعام 2023

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) على أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة في دعم الكوادر والخبرات المتميزة في مختلف المجالات، وخاصة التي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة عن فتح باب التقدم لجائزة "تحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية" والتي أطلقتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" لعام 2023.

ومن جانبه، أكد د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أن هذه الجائزة تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة التي طورت تقنيات مبتكرة وسهلة لاستخلاص البروتين والدهون والكربوهيدرات من المواد الغذائية المهدرة واستخدامها لتصنيع ألواح غذائية؛ للمساهمة فى القضاء على سوء التغذية بالمناطق المتضررة من قلة الغذاء حول العالم، فضلًا عن تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء فى الدول الأعضاء بالإيسيسكو.

وأوضح المشرف على اللجنة الوطنية أن الجائزة تستهدف عدة فئات، هى: النساء، والشباب، ورواد الأعمال، والمهندسين، والشركات الناشئة المختصة فى تطوير تكنولوجيا استخلاص مختلف المكونات الغذائية المهدرة بالدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة قيمتها تقدر بـ 100,000 دولار أمريكي لأفضل ثلاث شركات ناشئة تعمل في هذا المجال.

وأضاف القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن هناك لجنة تحكيم من خبراء دوليين ستتولى تقييم الأعمال لاختيار الفائزين في هذه الجائزة.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الجائزة يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://drive.google.com/file/d/1oDozjjwFS5mib0S7KTXs3XavZT0vVYmn/view?usp=sharing


وعلى المتقدمين موافاة منظمة الإيسيسسكو بما يلى:
• السيرة الذاتية الكاملة لجميع أعضاء الشركة الناشئة.
• ملخص المشروع في (خمس) صفحات كحد أقصى.
• عرض منهجية استخدام المكونات المستخلصة لصنع الألواح الغذائية
• ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى الإيسيسكو، من خلال البريد الإلكتروني التالي في موعد غايته 31 أغسطس 2023.
[email protected]
[email protected]

 

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