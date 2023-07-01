انطلاق فعاليات "العيد أحلى" بمركز شباب سيوة في رابع أيام عيد الأضحى

تواصل مراكز شباب محافظة مطروح، اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، احتفالات وزارة الشباب والرياضة بمبادرة "العيد أحلى"، وذلك بمركز شباب سيوة تحت إشراف خليل خليفة، على مدير إدارة شباب سيوة، وأحمد يوسف منصور، رئيس مجلس إدارة مركز شباب سيوة، والكابتن أبو القاسم عمر، مسؤول النشاط بالمركز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبتوجيهات اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أنه بناء تعليمات الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، تم تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت شباب ورياضة مطروح، أن الاحتفالات جاءت اليوم بمركز شباب سيوة، بمشاركة أبناء وبنات المنطقة المجاورة للمركز وتم إقامة احتفالية رائعة وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة والسرور، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من أبناء واحة سيوة.

وأضافت الشباب والرياضة بمطروح، أن الاحتفالية تضمنت العديد من الألعاب والفقرات الترويحية والرياضية، وتوزيع الهدايا والجوائز العينية على المشاركين، لتكتمل فرحتهم بعيد الأضحى المبارك بالنسبة لهم، وترك ذكرى جميلة بداخل هؤلاء الأطفال وتكون مقترنة بمركز شباب قريتهم، وهذا هو أهم ما تقوم به مراكز الشباب.

وأكد الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" تهدف إلى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالقرى ومدن المحافظة، موجهًا بتكثيف التغطية الإعلامية من خلال المركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث