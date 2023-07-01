بوتين: أدعم حق فلسطين في إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفلسطيني، الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك، من حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

واستعرض الرئيسان خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها.

وأكد الرئيس بوتين موقف روسيا الدائم الداعم للشعب الفلسطيني في تحقيق آماله وطموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جهته، أطلع الرئيس محمود عباس، نظيره الروسي، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا حرصه على استقرار الأوضاع الداخلية في روسيا، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار.