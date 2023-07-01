في ذكرى رحيله.. أبرز المحطات الفنية في حياة عزت أبو عوف

يصادف اليوم 1 يوليو ذكرى رحيل الفنان القدير عزت أبو عوف الذي ترك لنا تاريخا هائلا وحافلا بالأعمال المؤثرة التي عشقها الصغير قبل الكبير بسبب أدائه الرائع والمميز أمام الكاميرا، وكان يتميز بخف دمه وكان يعتمد عليه المخرجين في الأعمال الفنية الكوميدية التي علقت في أذهان الناس سريعًا.

ولد الفنان القدير عزت أبو عوف بمحافظة القاهرة في 21 أغسطس 1948، وهو ابن الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، ووالد المخرجة مريم أبو عوف، وتخرج من كلية الطب ليكون فرقته المشهورة “بلاك كوتس” ليشق طريقة في عالم الشهرة والفن ليحقق بعدها نجاحاً كبيراً مع إخواته الـ4.

وكانت بداية عزت أبو عوف السينمائية بمشاركته في فيلم “أيس كريم في جليم” مع المخرج الكبير خيري بشارة ومعه ألمع النجوم الفنان عمرو دياب وسيمون وأشرف عبدالباقي، ليستكمل مشواره في مجال السينما والتمثيل لتتوالى أعماله وأبرزهم: "عمر وسلمى - بوبوس - خلطة فوزية - بيبو وبشير - بوشكاش - حلم العمر - حليم - واحد من الناس - مطب صناعي - ما تيجي نرقص - السفارة في العمارة"، وغيرها من الأعمال التي لا تنسى، وكان له أعمال دراميه وأشهر أدواره في المسلسلات: "زيزينيا - هوانم جاردن سيتي - أوبرا عايدة - العمة نور - عباس الأبيض في اليوم الأسود".

اللحظات الأخيرة في حياة عزت أبو عوف

كان يعاني الفنان الراحل عزت أبو عوف من أزمة صحية شديدة على إثرها نقل إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات، بسبب معاناته بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب وقبل رحيله عن عالمنا أجرى أبو عوف عملية تغيير شريان رئيسي بالقلب، وكانت هذه العملية السبب الرئيسي في تغييير ملامحه قبل وفاته.