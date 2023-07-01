ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اقتصادي: مصر عملت على زيادة حجم التكامل الصناعي والتجاري بين بلدان الكوميسا

الكوميسا
الكوميسا

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر نجحت في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية مثل جائحة كورونا والأزمة "الروسية الأوكرانية" في أخذ خطوات جادة وفعالة مع الدول الأفريقية أثناء رئاسة مصر للكوميسا حيث استطاعت زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر مع البلدان الأفريقية. 

 

وتابع "الشافعي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مصر عملت على زيادة حجم التكامل الصناعي والتجاري فيما بين هذه الدول بمعنى تعظيم القيمة المضافة الموجودة في هذه الدول، من خلال استعراض كل ما هو متاح لتحقيق النواقص في بلدان مجموعة الكوميسا، موكدًا أن مصر عملت على النهوض بهذا التجمع، وحققت أفضلية من خلال إعادة تنشيط إعادة تنظيم العمل داخل هذا التجمع الحيوي والهام.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر استطاعت أن تحقق طفرة نوعية وتجارية لصالح شعوب هذا التجمع، لافتًا أنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية استطاعت دعم الدول الأفريقية لا سيما دول الكوميسا من خلال توفير اللقحات المتعلقة بفيروس كورونا وكل ماتحتاجه الدول، ونتيجة لكل هذا أعطت مصر فعالية لهذا التجمع.

وأكد أن مصر تمكنت من الفوز برئاسة الكوميسا بفضل العديد من العوامل، بما في ذلك الدعم السياسي القوي من الدول الأعضاء الأخرى في المنطقة، والتزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة، وقدرتها على تقديم خبراتها في مجالات مختلفة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الكوميسا.

 

وقد أشارت الحكومة المصرية إلى أن رئاسة مصر للكوميسا تأتي في إطار جهود البلاد لتعزيز التكامل الإفريقي، وتعزيز الشراكة والتعاون بين دول القارة الأفريقية. ويتوقع أن تعمل مصر على تعزيز التجارة الحرة والاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في دول الكوميسا.

ويأتي تولي مصر رئاسة الكوميسا في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجه دول المنطقة، والتي تأثرت بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في الكوميسا فرصة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وعملت مصر خلال فترة رئاستها للكوميسا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنطقة، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة والخدمات، ويأتي ذلك في إطار جهود مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

الدكتور خالد الشافعي الازمات الاقتصادية مصر التبادل التجاري الكوميسا مجموعة الكوميسا

الأكثر قراءة

أول تعليق من محافظة القاهرة على "تعليق لحمة في عمود مونوريل"

حسن الخاتمة مثل زوجها.. وفاة الحاجة فاطمة أثناء أداء مناسك الحج

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول مرتبات الموظفين اعتبارًا من أول يوليو

إجراءات عاجلة من "القومية للأنفاق" بشأن واقعة "جزار المونوريل"

"الصحة" تعلن شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

وزير الاتصالات لـ"الدستور": الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب