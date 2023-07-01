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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار فعاليات وأنشطة مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" في بني سويف

المبادرة
المبادرة

تواصلت فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" والتي تنفذها إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة في بني سويف لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب أثناء أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال استقبال المواطنين من مختلف الفئات والمراحل العمرية من الأطفال والشباب والكبار.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار تقديم التيسيرات  لمواصلة فعاليات المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ضمن استراتيجيتها في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، انطلاقا من كونها منافذ تنويرية جاذبة للنشء والشباب وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في مجال تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.

خاصة بعد الطفرة الإنشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بهم وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب خلال إجازة العيد، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

 

وأشار مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، إلى أن المبادرة التي  يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالى احتفالا بعيد الأضحى المبارك، تهدف إلى جعل مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية شاملة من خلال فتح مراكز الشباب أبوابها أمام الجمهور خلال أيام العيد، حيث تتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، لإدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب  وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

 

أضافت رحاب صلاح مدير إدارة الشباب ومنسقة عام المبادرة بالمديرية، أن المبادرة ما زالت تحقق نجاحاً كبيراً والذي تمثل في كثرة المترددين على مراكز الشباب من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار وكافة المواطنين، لا سيما مع تزامن عطلة عيد الأضحى المبارك مع بدء الإجازة الصيفية لمعظم الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

 

الأطفال والشباب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القري والنجوع بني سويف شباب والرياضة

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