السفير الأردنى: ما تحقق فى مصر بملف الكهرباء معجزة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟".

وقال أمجد العضايلة السفير الأردني في مصر خلال الفيلم: "معجزة أن تكون في حالة عجز عن توليد الطاقة الكهربائية للمنازل المصرية، وفجأة يصبح لديك فائض كبير جد وتصدر الطاقة لدول المشرق العربي ولدول إفريقيا ودول أوروبا".

وأضاف: "هذا شيء عظيم جدًا ويدعو للفخر والاعتزاز، لأن الكهرباء المصرية اليوم تضيء بلاد الشام وستضيء دولا أوروبية في المستقبل".

وجاء في الفيلم على لسان الإعلامي مصطفى كفافي، أنه في عام 2019 ارتفعت نسبة الغاز الطبيعي المصري الذي يغذي محطات الكهرباء الأردنية إلى 50%، وفي نفس العام تم توقيع اتفاق الربطج الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح السفير الأردني: "وقعنا الاتفاقية منذ 3 سنوات، ونصت على أن يكون هناك ربط كهربائي، وهذا الأمر يقدر حاليًا بـ450 ميجاوات ونتطلع في سنة 2024 إلى أن يصل إلى 1100 ميجاوات، والتبادل الكهربائي ليس للأردن فحسب، ولكن هناك خططا الآن للامتداد نحو العراق ودول أخرى في المنطقة بالمستقبل القريب".

الفيلم إشراف على المحتوي والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم.