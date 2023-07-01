وزير الاتصالات لـ"الدستور": الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات الشباب

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة خصصت نحو 5 مليارات جنيه لإنشاء 30 مركزًا لإبداع مصر الرقمية، ليصبح كل محافظة بها مركز على الأقل، وذلك وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأهيل وتدريب الشباب ورعاية الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم افتتاح عدد 8 مراكز منها من قبل الرئيس السيسي، والتي شملت محافظات أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنصورة، والقاهرة، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تضم معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب وعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

وأشار إلى أنه جرى افتتاح ٥ مراكز جديدة كتشغيل تجريبي، شملت محافظات الجيزة والوادي الجديد والإسكندرية وشمال سيناء وبني سويف، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع شركتين عالميتين كبيرتين في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، ومركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.

وقال إن الرئيس وجه بزيادة ميزانية التدريب التقني، إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي 22-23، بهدف اتاحة التدريب الي لعدد 250 ألف شاب بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وفقًا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم فى الالتحاق بالعمل بشكل أسرع.

وأوضح أنه تم إطلاق المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكتروني "مهارة تك"، وبلغ إجمالي المتدربين عبر المنصة نحو 435 ألف متدرب، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية من الرئيس السيسي لطلاب المدارس تستهدف حوالى 8400 طالب، كما تم البدء في تنفيذ برنامج مبسط من مبادرة أشبال مصر الرقمية يضم 3937 طالبًا.

وقال الوزير، إن مصر نجحت فى جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار بقطاع الشركات التكنولوجية الناشئة خلال العام الماضي بنسبة نمو أكثر من 22%.

ولفت إلى إطلاق 165 خدمة على منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي، يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين، وجرى الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وهي عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.

ونوه بأنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022 - 2026)؛ بهدف مضاعفة حجم الصادرات التكنولوجية لمصر والتي تجاوزت 4.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تم توقيع ٤٨ اتفاقية مع شركات عالمية لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع فى مراكزها بعدد إجمالي ٥٦ مركزًا، والمتوقع أن تتيح نحو 35 ألف فرصة عمل جديدة للشباب خلال 3 سنوات، وتعظيم من قيمة الصادرات بنحو مليار دولار سنويا بحلول ٢٠٢٥.

وقال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي الماضي، ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالى لمصر 5% في العام المالي الماضي، بقيمة تقدر بنحو 150 مليار جنيه.