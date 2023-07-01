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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين بحادث تصادم في الفيوم

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي، صباح اليوم السبت، على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بدائرة المركز ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع قرب مدخل قصر الباسل، وتبينّ وجود 6 مصابين ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتسليمهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة والجرار في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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