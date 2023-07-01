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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سائق وسيدة في حادث تصادم بالغربية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي سائق وسيدة مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك"، على طريق "طنطا - قطور" بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وتلقى مأمور مركز شرطة طنطا، ومرفق عمليات الإسعاف بلاغًا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك"، على طريق "طنطا – قطور"، بالقرب من قرية نواج بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع "أمينة صادق- 63 عاما"، و"جابر قناوي- 64 عاما"، مقيمان في قرية نواج، إثر تعرضهما لحادث تصادم مركبة "توك توك" كانا يستقلانها بسيارة ميكروباص، على طريق "طنطا – قطور" بالقرب من مدخل القرية.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا والتحفظ عليمها داخل مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق ولاستخراج تصريحي الدفن وتسليم الجثمانين إلي ذويهما.

-مصرع سائق وسيدة حادث تصادم سيارة ميكروباص ومركبة هوك

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