"محجوب" يكشف لـ"الشاهد" كواليس التحقيقات فى اقتحام سجن وادى النطرون

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة: "جاءني مأمور سجن وادي النطرون بعدما تم استدعاؤه، وقال لي: أنا زي ما قلتلك بأنه لا يوجد لي علاقة بسجن وادي النطرون، وهذا السجن كان المسئول عنه اللواء فلان الفلاني هو الذي كان متواجدًا لحظة الاقتحام في 2011، فسألته: طيب أنا عايز أعرف، المتهم السيد عطية ده راح فين؟، قال لي: هذا المتهم صدر له عفو رئاسي في أكتوبر 2012".

وأضاف المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "extra news": "إن اسم هذا المتهم شبيه باسم الطاعن، فالمتهم اسمه السيد عطية محمد عطية، والطاعن اسمه السيد عطية محمد عطية، وبالتالي فإن ما جاء إلينا المدعو السيد عطية محمد عطية لم يكن له علاقة أبدًا، لكنه اسم من كان في وادي النطرون".

وتابع: "استمررت في التحقيقات واستدعيت مأمور السجن القديم، وعندما قررنا المجيء به، اكتشفنا أن طلب الاستدعاء لم يصل إليه، كما جاءت تهديدات له حيث استغاث بنا بأنه يتعرض لضغوط حتى لا يأتي للشهادة، ولم يفصح عن مصادر هذه الضغوط، وقال لي: أنا عليا ضغوط، أنا عايز أعرف أنا جاي ليه؟، فأطلعته على المطلوب منه، فقال: أنا مع حضرتك هقول كل حاجة، وهو كان اللواء عصام القوصي".

وواصل: "أخبرني اللواء عصام القوصي، الذي كان متواجدا لحظة اقتحام سجن وادي النطرون، بأن تنظيم الإخوان من فعل ذلك، وقال: السيارات التي استخدمت في سجن أبوزعبل هي نفسها السيارات في وادي النطرون، وسألته: من الذي فعل ذلك؟، قال: مجموعة من العناصر البدوية، وعناصر أجنبية ومعهم الإخوان.. وهنا تم وضع أول ظهور للإخوان من شهادة اللواء عصام القوصي".