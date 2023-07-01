رابط بوابة نتائج التعليم الفني 2023.. وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات

زاد البحث عن رابط بوابة نتائج التعليم الفني 2023 عبر المنصات الإلكترونية قبيل انتهاء إجازة عيد الأضحى رسميًا لموظفي القطاع العام والخاص، والتي تنتهي غدًا الأحد 2 يوليو 2023، حيث يتم استئناف العمل في كافة المصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023، وفقًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

رابط بوابة نتائج التعليم الفني 2023

يتساءل الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط بوابة نتائج التعليم الفني 2023، من خلال هذا الرابط (من هنا)، والذي يتم من خلال إعلان نتائج الطلاب في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم 20 مايو 2023 وحتى يوم 7 يونيو 2023، وفقًا للجدول الزمني لتيسير الامتحانات، والذي تم اعتماده رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن غرفة العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تتلقي أى شكازى من الطلاب وأولياء الأمور طوال فترة الامتحانات ولم ترصد أى حالات غش في كافة المواد الدراسية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلوم الفني 2022-2023

يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023 الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الإلكترونية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب إدخال كافة البيانات اللازمة وإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

من خلال هذا الرابط (من هنا). اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطلاب.

تحديد نوع الدبلوم الفني ونظام تعلمية.

إدخال بيانات الطالب المستعلم عن نتيجته بدقة (الاسم رباعي، محافظة الإقامة، الرقم القومي،…).

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023

تعلن نتيجة الدبلومات الفنية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، حيث تنهي كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني كافة عمليات الكنترول عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة؛ استعدادًا لإعلان النتيجة رسميا في كافة المحافظات.

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