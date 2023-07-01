في رابع أيام العيد.. متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف لتوفير الاحتياجات المطلوبة للأراضي الزراعية

تستمر قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بمختلف محافظات مصر، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وأيضًا موسم أقصى الاحتياجات، وذلك لمختلف القطاعات المستفيدة ومنها ري الأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب والأنشطة الاقتصادية المتعددة.

كما يجرى مواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية عوائق تواجه المزارعين في الحصول على كميات المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية خلال رابع أيام عيد الأضحى، إضافة إلى أعمال الصيانة والتطهير والحد من التعديات على المجاري المائية والترع والمصارف.

تطهير وصيانة الترع وإزالة المخلفات الصلبة

فى ذات الإطار، تفقد المهندس محمد سليمان مدير هندسة ري ههيا بالإدارة المركزية للموارد المائية والري في الشرقية، اليوم السبت، الأعمال الجارية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لرى الأراضى المنزرعة بالمحاصيل الصيفية ومنها الأرز والذرة، وأيضًا متابعة أعمال تطهير وصيانة الترع وإزالة المخلفات الصلبة والقمامة التى تعيق سريان المياه.

تفقد الترع والمصارف والمجارى المائية

كما تفقد مدير هندسة ري ههيا بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، عدداً من الترع ومنها الوادي الشرقي، وترعة بحر فاقوس، وترعة الصبابة، وترعة السعرانة، والعامود، وترعة الشيخ حامد، وذلك بهدف الاطمئنان على مناسيب المياه وحالة الجسور ومنع أية تعديات عليها تمنع وصول المياه إلى المنتفعين.

وأكد المهندس محمد سليمان، أنه يتم متابعة مناسيب المياه بمختلف الترع والمصارف والمجارى المائية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة في موسم زراعات الصيف ومنها الأرز والذرة، مشيراً إلى استمرار المتابعة لحل أية أزمات تمنع وصول المياه إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد للرى.

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، استمرار متابعة مناسيب المياه في جميع أنحاء المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تشكيل غرف عمليات للمتابعة وأيضًا مجموعات عمل على مدار اليوم، مع وضع خطة طوارىء وذلك لمتابعة توفير المقننات المائية وتطهير وصيانة الترع والمصارف والمجاري المائية.