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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مستشفى "دارفور" يكافح لتقديم الخدمات الأساسية في السودان (فيديو)

مستشفى دارفور
مستشفى "دارفور

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا حول أحد المستشفيات الواقعة في مدينة دارفور السودانية، والذي يكافح لتقديم الخدمات الأساسية للمرضى.

وأشار التقرير، إلى أنه في حين أُغلقت جميع المرافق الصحية في إقليم دارفور الواقع غرب السودان، نتيجة اشتداد الاشتباكات منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، لا يزال مستشفى نيالا التعليمي يقدم الخدمات الصحية للسكان، حيث تم افتتاحه عام 2014.

ويستمر مستشفى نيالا التعليمي في تقديم خدماته على الرغم من شُح المستلزمات الطبية، وصعوبة توفير الخدمات الأساسية لجميع المرضى.

وقالت خديجة عوض، مواطنة سودانية مريضة بالفشل الكلوي: "كنت بغسل الكلى مرتين أسبوعيًا، ولكن بسبب الأحداث التي تمر بها البلد لم نستطع الغسل مرتين، وأصبحت أغسل مرة واحدة فقط".

ورغم أن المستشفى افتتح قسمًا للتبرع بالدم، لتوفير الدعم اللازم لعلاج المصابين والمرضى، فإن أعداد المرضى الذين يستقبلهم باتت كبيرة جدًا.

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