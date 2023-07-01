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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ذبح 200 رأس ماشية بجميع أنواعها في المجازر بالغربية أمس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور حاتم  أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، ذبح 200 رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر مراكز ومدن المحافظة، تضمنت 90  أضحية لمواطنين بالمجان، و110 ذبائح لجزارين برسوم، وذلك خلال 24 ساعة، ثالث أيام عيد الأضحى.

وأضاف " أنور"، في تصريحات له، أن ذلك فى إطار التسهيل على أصحاب محال الجزارة والمواطنين، واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر لضمان الذبح الأمن والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية، منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين أو حدوث تلوث للبيئة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، متابعة أعمال المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة والبالغة 18 مجزر، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعداد متزايدة من الحيوانات الوارده للذبح بها، وإنتاج لحوم صالحة للإستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية.

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