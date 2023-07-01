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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

استشاري أمراض الباطنة: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يُصيب الجهاز الهضمي بالأمراض السرطانية

اللحوم
اللحوم

يحتفل المسلمون من كل مكان بعيد الأضحى المبارك وهناك البعض يفرط في أكل اللحوم الحمراء التي تصيب الجهاز الهضمي بالأمراض السرطانيه، لذا لا بد من الانتباه عند تناول اللحوم الحمراء وعدم الإفراط بها وتناولها باتزان.

وقال الدكتور هشام عبد الهادي، استشاري أمراض الباطنة والأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى، إن عيد الأضحى مرتبط بالأكل مثله مثل غيره من الأعياد الدينية والمصرية، ويعتبر في هذا الوقت موسم أكل اللحمه لجميع أطياف الشعب (الكبار والصغار ومتوسطي الحال)، حيث يقوم المواطنين بتوزيع الأضحية على من يريد، والكل في هذا الموسم يأكل الكثير من اللحوم لأنها متوفرة وبكثرة عن الأوقات الأخرى من السنة.

 

وأضاف الدكتور هشام عبد الهادي، خلال حديثه لـ “الدستور”، أن اللحوم بالفعل لها فوائد وأضرار إذا تم الإفراط في أكلها، وممكن أن تصيب الجهاز الهضمي بالأمراض السرطانية، كما أن تناول البروتين الحيواني بكميات كبيرة ممكن تؤدي إلى تكون أملاح حمض البوليك التي يمكن أن تصيب المفاصل بمرض النقرس، وهناك أيضاً أمراض القولون واضطراب حركية الأمعاء وهذا يحدث مع الأشخاص الذين يفرطون في أكل البروتين الحيواني لأن هضمه يكون صعبا وبالتالي سهل جداً أنه يكون الغازات التي تعمل على انتفاخ في القولون، لذلك ننصح المواطنين بالتوازان في أكل اللحوم في هذه الفترة من العيد.

وأوضح أن هناك كميات معينة إذا قام المواطن باتباعها لن يتعرض لأضرار اللحوم الحمراء، ولذلك الكميات المطلوب هي التي يحتاجها جسمك ويمكن الاستفادة منها في تكوين وبناء العضلات هي حوالي 65 جرام بروتين حيواني في اليوم، أو 130 جرام يوم بعد يوم بمعني ليس بالضروره آكل اللحوم كل يوم ولكن يمكن أكل جزء بسيط وتحصل على الفوائد المطلوبه من أكل اللحوم.

اللحوم الحمراء الأمراض السرطانية أمراض الباطنة العيد عيد الأضحى

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