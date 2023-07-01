جهود مكثفة لحل لغز سقوط شابا من الطابق السابع فى بولاق الدكرور

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم و يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شاب سقط من الطابق السابع في ظروف غامضه ببولاق الدكرور.

ولقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع لعقار سكني بشارع ترعة عبد العال بمنطقة بولاق الدكرور في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

كانت البداية عندما تلقى المقدم مصطفى عبد الله، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بشارع ترعة عبد العال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شخص يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبه استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الضحية سقط من شرفة شقة بالطابق السابع فب ظروف غامضة، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.