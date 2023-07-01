بولندا والمجر يرفضان التصديق على قانون الهجرة

رفضت بولندا والمجر، الجمعة، المصادقة على اتفاق بشأن توزيع طالبي اللجوء على بلدان الاتحاد الأوروبي، وطالبتا بإعادة التفاوض بشأن الاتفاق الذي حظي بتأييد أغلبية دول التكتل.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، خلال قمة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، إنه لن يتنازل في هذا الملف، متهمًا دول التكتل بالسعي إلى تحويل اتفاق تشارك عبء المهاجرين إلى "عملية إجبارية لا طوعية".

من جهته، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة المجرية الرسمية: "لا يمكننا القبول بأي قاعدة إلا إذا اتفقنا جميعنا عليها، إذا كان القرار بالإجماع"، وفق فرانس برس.

وأوضح رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، أن موقف بولندا والمجر هذا، يعني بأنه سيتم التخلي عن النص المرتبط بالهجرة الذي تم إعداده وسيصدر باسم جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27.

وعوضًا عن ذلك، سيصدر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يتولي رئاسة القمة بيانه الخاص بشأن القضية، وفقًا لـ"جولوب".

وإلى ذلك، لم تخف بولندا والمجر انزعاجهما لهزيمتهما في تصويت دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الأولي عندما أُبرم في الثامن من يونيو الماضي، إذ يستدعي الاتفاق بأن يعاد نقل طالبي اللجوء إلى بلدان في أنحاء التكتل، وستدفع البلدان التي ترفض استقبال المهاجرين أموالا لتلك التي تستضيفهم.

وكانت المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة تهدف إلى تعزيز موقف التكتل قبيل مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن مراجعة تعطلت طويلًا لقواعد الاتحاد الأوروبي المطبقة على طالبي اللجوء.

وبموجب قانون معاهدة الاتحاد الأوروبي، يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه القضايا إذا نالت موافقة غالبية كبيرة من الدول الأعضاء، لكن بولندا والمجر تطالبان بطرح الملف على طاولة القمة ليكون بإمكانهما استخدام حق النقض، ورفض باقي القادة ذلك.