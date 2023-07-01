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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد محجوب لـ"الشاهد": والدى تعرض لمحاولة اغتيال لأنه تبنى مواجهة الجماعات الإرهابية بالفكر

خالد محجوب
خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إن علاقته بجماعة الإخوان بدأت منذ كان طفلا صغيرًا في الإعدادية أو الثانوية، حيث كان والده وزيرًا للأوقاف، وكانت البلد تعاني من إرهاب في التسعينات وما قبلها.

 

وأضاف “محجوب”، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "والدي كان يتبنى الفكر المستنير هو والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر، والمفتي الدكتور سيد طنطاوي، كانوا يؤمنون أن مواجهة الجماعات يكون بالفكر إلى جانب المواجهات الأمنية، كنت أرى أحاديث ومتابع ما يدور في الساحات، وكنت قلق جدًا كابن، خاصة بعد تعرض والدي لمحاولة اغتيال وهو عائد من المنيا".

 

وكشف كواليس محاولة الاغتيال، قائلًا: "كان هناك احتفال للأوقاف في أبو قير، وكان في مؤتمر يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حضره والدي ونزل من إسكندرية على محافظة المنيا بسيارته، وهو عائد تعرض لمحاولة اغتيال، والرئيس الأسبق مبارك أمر بسيارة مصفحة لم تخرج إلا للشخصيات المهددة"ـ مشيرًا إلى أن كان هناك محاولات اغتيال لعدة شخصيات، وتم اغتيال رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب، وحاولوا اغتيال وزير الداخلية حسن الألفي. 

 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

المستشار خالد محجوب محاولة اغتيال والد خالد محجوب

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