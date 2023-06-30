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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هبة مجدي تكشف تفاصيل قصة حبها مع زوجها محمد محسن

هبة مجدى ومحمد محسن
هبة مجدى ومحمد محسن

قالت الفنانة هبة مجدي، إن مسرحية "ليلة من ألف ليلة" مسرحية مؤثرة وجميلة جدًا، وكلها غناء واستعراض ولا يمل منها. 

وأضافت هبة مجدي خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc"الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية dmc، أن  قصة الحب بينها وبين زوجها محمد محسن بدأت في مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، لافتة إلى أنها في كل يوم كانت تغني بمشاعرها وتمثل وترقص في العرض مع البطل وهو "الخليفة" وكانت هي ابنة الشحات، وكان العرض رومانسي وبه حب، كما أن زوجها محمد إنسان حساس جدًا، وصوته مميز، وبالتالي فإن اجتماع كل هذه العوامل بهذه المشاعر أخذتهم لحالة حب ودنيا مختلفة. 

وتابعت الفنانة هبة مجدي: "تمت على المسرح، ولم يكن هناك وقت لعمل خطوبة، لأن كان كل يوم فيه عرض، وفجأة الدكتور يحيى الفخراني أحضر لنا تورتة كبيرة جدًا، وأمسك بأيدينا أثناء تحية الجمهور، وتم عمل الخطوبة ولبس الدبل أمام الجمهور". 

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