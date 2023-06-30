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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

5 لوحات جسدت مظاهر عيد الأضحى.. أشهرها رائعة محمود سعيد

لوحةعيد الأضحي لمحمود
لوحة"عيد الأضحي" لمحمود سعيد

جسدت بعض الأعمال الفنية لرواد الفن التشكيلي مظاهر استقبال الأعياد على نحو عام، وعيد الأضحي على نحو خاص، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية:

لوحات عيد الأضحى لـ"محمود سعيد"

لرائد الفن التشكيلي الفنان المصرى العالمى محمود سعيد"1897-1964" العديد من اللوحات التي رسمها لتجسد مظاهر استقبال الأعياد، وعيد الأضحى على نحو خاص مثل لوحة "عيد الأضحي" التي رسمها 1917 وتم بيعها فى مزاد كريستيز بدبى ما بين 20,000  إلى 25,000 دولار.

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فى الوقت نفسه، تعد لوحة "الصلاة" لرائد الفن التشكيلى الفنان محمود سعيد من اللوحات التى عّبرت عن لحظات استقبال المصريين الأعياد وطقوسها.

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محمود سعيد فنان تشكيلى مصرى من مواليد الإسكندرية فى 8 أبريل 1897، وتوفى فى 8 أبريل 1964، كما أنه يعد من أوائل مؤسسى المدرسة المصرية الحديثة فى الفنون التشكيلية، كما أنه من أكثر الفنانين المصريين الذين كتبت عنهم دراسات عن حياته وأعماله.

الحجاج فى طريقهم إلى مكة للفرنسي"ليون بيلي"

للفنان الفرنسى "ليون بيلى"، لوحات عديدة عبرت عن مظاهر استقبال الأعياد عند العرب؛ مثل لوحته الشهيرة عن"الحجاج في طريقهم إلى مكة"، والتي رسمها 1861.

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في هذه اللوحة وثق "ليون بيلى" مسير قافلة خرجت من القاهرة متخذة الدرب المصري الذى يعبر سيناء وينزل على تبوك ثم المدينة المنورة وصولا لمكة المكرمة ، ويظهر بالمقدمة شيخ الحجاج وأمير القافلة.

فرحة العيد..لوحة لـ"محمد عبلة"

للفنان التشكيلى الكبير محمد عبلة لوحة فنية شهيرة تعبر عن فرحة العيد برسم القبطى والشيخ وبينهما باقة من الورود فى لوحة واحدة.

شاهد كيف جسد محمد عبلة الوحدة الوطنية فى عيد الأضحى بـ لوحته

ومحمد عبلة (27 سبتمبر 1953) فنان تشكيلى مصرى من مواليد الدقهلية، شارك فى الأيام الأولى للثورة 25 يناير وتواجد وسط الثوار وقام بتوثيق الثورة عن طريق الرسم.

لوحات خالد سرور عن قدوم عيد الأضحى

مظاهر استقبال الأعيد لم يغفل عنها الدكتور الفنان خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق، حيث جسد مظاهر استقبال المصريين عيد الأضحى المبارك،  وتتضمن اللوحة على فتاة وبجانبها خروف العيد ومن خلفها بيوت بسيطة تحيطها زهور ملونة من كل ناحية.

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