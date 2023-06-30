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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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احتفالات فى شوارع غزة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات تبرز خروج مسيرات بالسيارات في شوارع قطاع غزة، تحمل الأعلام المصرية والفلسطينية، احتفالًا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المصرية.

وتفاعل الآلاف مع احتفال الفلسطينيين في غزة بثورة 30 يونيو، وقال حساب "أحمد عمارة" على "تويتر": "مصر دايمًا هتفضل في مقدمة الدول وكل الدول بتحبها.. شكرًا لأهل غزة على دعمهم للمصريين ومشاركتهم لذكرى ثورة ٣٠ يونيو".

وقال حساب "الشيماء": "أنا بحب أوي أهل غزة وبحب وقوفهم مع المصريين دايمًا".

وقال "جو": "قد إيه ثورة ٣٠ يونيو دي كانت فرحة على الشعوب العربية معانا مش مصر بس فعلًا والدليل إن أهل غزة كمان بيحتفلوا معانا.. تحيا مصر بجد".

 وتحتفل مصر اليوم بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد خروج الملايين إلى الشوارع.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم التحديات التي واجهها الشعب المصري منذ 2011 غرست في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص.

وأكد السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، اليوم، أنه قد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع المقدرات.

وأضاف الرئيس: أؤمن يقينًا أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة.

وتابع: هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدمًا سريعًا في كل شبر من أنحاء الوطن من بنية تحتية وطرق ونقل وتجارة تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة إلى الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة الخضراء واستصلاح الأراضي بمساحات ليس لها مثيل.​

غزة ثورة 30 يونيو

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