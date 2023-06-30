أماكن مبادرة "كلنا واحد 30 يونيو" التي أطلقتها وزارة الداخلية المصرية من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

سبب المبادرة

احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو طرحت وزارة الداخلية المصرية مبادرة "كلنا واحد" لتوفير العديد من السلع للمواطنين بخصومات على السعر الحقيقي للسلعة .

تعاونت وزارة الداخلية مع العديد من الشركات الكبرى والكيانات الصناعية والتجارية وعدد كم السلاسل التجارية وعدد كبير من المطاعم لتوفير منتجاتها المختلفة بخصومات للواطنين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

أماكن مبادرة كلنا واحد 30 يونيو

تمكنت وزارة الداخلية من التنسيق مع 62 مولًا تجاريًا بإجمالي 1805 فروع: و44 سلسلة محل حلويات بإجمالي 349 فرعًا، و111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالي 824 فرعًا، و55 كيانًا صناعيًا بإجمالي 632 فرعًا، ومن ضمن المطاعم التي انضمت لمبادرة كلنا واحد بمناسبة ذكرى 30 يونيو، سلسلة مطاعم ابن الشام، ومدرسة الكشري، وإيتوال، والعبد، ومطاعم قدورة للأسماك، وجراند كافية، وقرية بلبع، وواحة خطاب.

إضافة إلى التنسيق مع و71 سلسلة مطاعم وكافيهات، والتي يصل عددها إلى إجمالي 581 فرعًا، بجانب 26 سلسلة من محلات الملابس والتي يبلغ عددها 562 فرعًا.

أين توجد فروع مبادرة كلنا واحد 30 يونيو؟

يمكنك الوصول إلى فروع مبادرة "كلنا واحد 30 يونيو" التى أطلقتها وزارة الداخلية المصرية من خلال الدخول على هذا الرابط الالكترونى من هنا

وعلى صعيد متصل أعلنت سلسلة محال توينكي للحلويات، عن خصم 20% على جميع منتجاتها في إطار المبادرة "كلنا واحد 30 يونيو" وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، واشترطت سلسلة محال توينكى استمرار الخصم حتى انتهاء يوم 30 يونيو بجميع الفروع الخاصة بها فى عدد من الأماكن، وعلى خدمات التوصيل، كما كشف تطبيق “وفرنالك”، عن خصومات تصل إلى 70% من أكبر المواقع والبراندات في مصر، مع وجود “كاش باك” يصل إلى 25% على إجمالي الطلب.