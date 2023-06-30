محمد أبوالعينين: الإخوان صدّروا للأمم المتحدة معلومات مغلوطة عن مصر

هنأ النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، المصريين والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال محمد أبوالعينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، إنّ ثورة 30 يونيو كانت الأمل، لخروج الشعب المصري لتحديد مصيره، واستجاب الجيش لإرادة الشعب.

تابع وكيل مجلس النواب، أن 30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش، مؤكدًا وقوفه ضد كل محاولات تفكيك وتخريب الدولة المصرية: "عشنا فترة صعبة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وكنا على حافة الهاوية".

أردف النائب محمد أبوالعينين، أنّ الشعب المصري وصل لمرحلة اليأس في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، بينما عانت كل الطبقات فترة حكم الجماعة الإرهابية.

اختتم وكيل مجلس النواب، بالإشارة إلى أن ثورة 30 يونيو حمت الدولة من السقوط، بينما القوات المسلحة انحازت للشعب المصري، مردفًا: ذهبت لمقر الأمم المتحدة وقابلت مسئوليها بعد ثورة 30 يونيو لتصحيح المشهد عن مصر، واكتشفت أن الجماعة الإرهابية تصدّر معلومات مغلوطة عن الدولة.

وكشف أبوالعينين، عن تفاصيل لقائه مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، والتي استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، من أجل إقناعه أن ما حدث ثورة تعبر عن إرادة الشعب.

وقال إنه عقب عرض الفيديوهات الكاملة عن ثورة 30 يونيو، وأعمال الإخوان الإرهابية اقتنع الأمين العام للأمم المتحدة، أن ما حدث في مصر ثورة بإرادة شعبية، وخرج بعدها وتحدث لوسائل الإعلام أن ما حدث في مصر ثورة.

وتابع أن جماعة الإخوان الإرهابية صدّرت مشهدًا كاذبًا للعالم عن حقيقة ثورة 30 يونيو، كما أن محمد مرسى وضع نفسه فوق القانون، واستمرار جماعة الإخوان في الحكم كان يعني انتشار الفوضى والإرهاب وفشل الدولة.

وأشار إلى أن مصر فقدت الأمن والأمان في عهد الإخوان، منوهًا إلى أن حالة بقاء الإخوان في الحكم، كان سيكون مصيرنا مثل سوريا واليمن وليبيا، رغم حزني الشديد على ما تمر به حاليًا.

وأوضح أن الشباب العربي يحتاج إلى توعية كبيرة، ولا بد أن ترتقي الطموحات عن الماضي، واستغلال الموارد الطبيعية العربية، من أجل النهوض بدولنا، كما أن القضايا الداخلية لكل دولة شغلتهم عن تفجير طاقات شبابهم.

وأكد أن عودة الأمن والأمان في مصر حدث تاريخي وأمر يدرس خلال السنوات الـ10 الأخيرة، أي منذ ثورة 30 يونيو، كما أن القوات المسلحة تصدت للإرهابيين القادمين من أفغانستان إلى سيناء، ومصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم.