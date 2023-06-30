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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا: نشر 45 ألف شرطى فى أنحاء البلاد لمواجهة الشغب

احتجاجات باريس
احتجاجات باريس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مساء الجمعة، عن نشر 45 ألف شرطي في أنحاء البلاد لمواجهة أعمال الشغب والاحتجاجات.

فيما احتشدت بالتزامن مع القرار تظاهرة في ساحة الكونكورد وسط باريس تنديدًا بعنف الشرطة، بحسب قناة العربية.

وأعلنت الخارجية الفرنسية، في وقت سابق، عن أن باريس أُخطرت بتصريح الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر اليوم الجمعة، مؤكدة "أن اتهام قوات الأمن الفرنسية بالعنصرية أو بممارسة التمييز المنهجي لا يقوم على أي أساس".

وقالت الخارجية الفرنسية إن باريس تمكنت من إثبات ذلك في أحدث استعراض دوري شامل خضع لها.

وأكد بيان صادر عن الوزارة أن قوات الأمن في فرنسا تخضع لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية يقل نظيره في الدول الأخرى. وتكافح فرنسا وقوات أمنها جميع أوجه العنصرية والتمييز. ولا يمكن الشك في التزامنا هذا.

وأصيب 249 شرطيًا بجروح من جراء أعمال العنف التي سجلت في الأيام الماضية على خلفية مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص ضابط شرطة عند نقطة تفتيش في نانتير غرب باريس.

فرنسا باريس احتجاجات عنصرية عنف

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