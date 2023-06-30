تشكيل "سيراميكا" لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التشكيل الذي سيواجه مباراة اليوم أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 31 مباراة.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد ابراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر- محمود نبيل - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي - ابراهيم ايولا.