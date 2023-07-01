بالتنورة.. المصريين يحتفلون بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو فى التجمع الخامس

تحل الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو من عام 2013، خلال الجمعة، التي أنقذت الشعب المصري من حكم الجماعة الإرهابية للبلاد برئاسة الراحل المعزول محمد مرسي، آنذاك، والذي كان هو وجماعته سيحولون مصر لبحور من الدماء



ونزل الملايين من المواطنين في الشارع المصري يرفضون تولي الراحل المعزول محمد مرسي، وكانت شرعيتهم أقوي من جماعة الإخوان الإرهابية، ولم يخافون منهم، أو شعروا بقلق حيال كل ما فعلوه من تعدي عليهم وإطلاق نيران خاصة أن الجيش وقف يحمي المصريين ضد أفعال الجماعة الإرهابية.



رصدت عدسة “الدستور” احتفالات المصريين وعروض التنورة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تحديدًا عند منطقة كايرو فستيفال، وهم يختفلون بذكرى نصرهم على الجماعة الإرهابية والسعادة تملؤهم.

وعبر مواطن مصري اسمه شهاب عوض، صاحب الـ 35 عاما من عمره عن سعادته البالغة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الـ 30 من يونيو، قائلاً في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "العيد السنة دي عيدين عشان احنا انهارده بنحتفل بالثورة وذكراها العاشرة وأن انهارده 3 أيام عيد الأضحى المبارك، ربنا يخلي لنا السيسي، الرئيس هو منبع الأمان لينا والحمد لله أنقذ البلد من اللي كانت هتقع فيه من دمار وخراب وعمل حاجات كتير للبلد ولينا، ربنا ينصره دائما".