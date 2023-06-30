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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فجور الإخوان".. كاتب صحفي يوضح مساعي الجماعة في عزل سيناء عن مصر

زكي القاضي
زكي القاضي

قال زكي القاضي، الكاتب الصحفي، إن ثورة 30 يونيو أنقذت الشعب المصري من جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت فرض سيطرتها على الشعب المصري والهوية المصرية بالكامل، ولكن أدرك الشعب المصري تلك المساعي سريعاً وقام بالثورة على هذه الجماعة لإسقاط سيطرتها ليس فقط على النطاق المصري بل كسر هيبتهم في عدد كبير من دول العالم.

عزل سيناء عن مصر 

وأكد زكي القاضي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيناء كانت المناورة الأخيرة للكثير من المنظمات الخارجية لمحاولة عزلها من مصر عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية، والدليل على ذلك رغبة محمد مرسي أخذ قطعة من سيناء وتسويقها بما يخدم مصالح الجماعة.

وأضاف في حديثه، أن الإخوان كانوا يشعرون بالقربة من محبيهم في إندونيسيا ودول الخارج أكثر من المصريين، وذلك لأن الشعب المصري مدرك لمساعي هذه الجماعة عبر التاريخ، وبالتالي شعارات الإخوان الكثيرة كانت ذا تأثير ضعيف على وجدان المصريين. 

فجور الإخوان

وأشار إلى أن الإخوان كان لديهم نوع مع أنواع الفجور في عرض تصوراتهم، وكان هذا الفجور غير مقتصر على ألفاظهم العدائية بل وصل الأمر إلى حملهم السلاح بوجه الشعب المصري.

زكي القاضي اكسترا نيوز ثورة 30يونيو حكم الإخوان الهوية المصري عزل سيناء

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