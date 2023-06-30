إسلام عفيفي: "المتحدة" نجحت في توثيق أحداث مصر بعهد الإخوان بشكل دقيق

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن المصريين اتحدوا على الثورة على هذه الجماعة الإرهابية في 30 يونيو، لما ظهر منهم من عداء مباشر للشعب وللهوية المصرية بالكامل.

مساعي الإخوان

وأكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لولا أن الدولة المصرية لم تقم بالعملية الشاملة في سيناء لكانت سيناء غير تابعة للدولة المصرية، ولكانت السيطرة الكاملة عليها من قبل التنظيمات الإرهابية.

فضل الشركة المتحدة

وأضاف في حديثه، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت الكثير من الأعمال الدرامية التي جددت الروح الشاملة التي كانت واضحة في مواجهة الإرهاب، حيث تم توثيق تلك الأحداث المصرية بعد ثورة 30 يونيو بشكل دقيق درامياً وإعلامياً.

وأشار إلى أنه كان هناك مخطط واضح من قبل جماعة الإخوان بعد توليهم الحكم، حيث أعلن محمد مرسي من قبل أنه يمكن استقبال شعب غزة داخل أراضي سيناء أو بتحديد مكان لهم في منطقة شبرا، ولكن الرئيس الفلسطيني أخبره أن الشعب المصري والجيش لن يوافقوا على هذه الاتفاقية التي تسعى لها الجماعة.