رسميا.. بايرن ميونخ يعلن رحيل كانسيلو وبليند هذا الصيف

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رحيل الثنائي جواو كانسيلو ودالي بليند عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن رحيل الثنائي موجهًا الشكر لهما.

وكان كانسيلو قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة في يناير الماضي مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم.

وخاض الظهير الدولي البرتغالي 15 مباراة في الدوري الألماني مع الفريق البافاري وتمكن من إحراز هدفصا وصناعة 4 أهداف.

أما الهولندي دالي بليند فقد انضم في يناير الماضي قادمًا من أياكس أمستردام في صفقة انتقال حر.

ولعب بليند 4 مباريات فقط مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي.

