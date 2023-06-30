ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب مهندسي الغربية: 30 يونيو جسدت انتفاضة المصريين دفاعًا عن هويته الوطنية

تامر الكوراني
تامر الكوراني

قال د.تامر الكوراني، نقيب المهندسين بالغربية، إن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة ملحة ومطلب وطني لتحرير البلاد من حكم الجماعة التي عاثت في الأرض فسادًا، حين انتفض الشعب المصري دفاعًا عن هويته الوطنية، وانحازت فيها قواتنا المسلحة لإرادة المصريين، وتصدى الجيش والشرطة لقوى الإرهاب لتحافظ وتصون أمن واستقرار الوطن.

أضاف الكوراني، لـ"الدستور"، أن الإخوان اتخذت الدين شعار للاستحواذ على السلطة وتنفيذ مخططات شيطانية مدعومة من الخارج على أرض البلاد ذلك الأمر الذي لم يرض به الشعب المصري الذي قرر أن يفجر ثورته ليسطر نقطة فارقة في تاريخ مصر مخلدا لحمة أبنائه. 

وأوضح أن التنظيم ارتكب أخطاءً كارثية طيلة عام حكمهم الأسود على البلاد ومن بينها محاولة الأخونة لكافة لمؤسسات الدولة من خلال تعيين أعضاء الجماعة على قمة المؤسسات الحكومية لتكون خاضعة لمخططاتهم ومؤامراتهم دون النظر لمؤهلاتهم القيادية أو خبراتهم وضرب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية عرض الحائط والتي كانت على رأس مطالب أحداث 25 يناير.

أضاف الكوراني أن مصر اليوم تشهد احتفالا بيوم من أهم الأيام التى سطرت تاريخ مصر، وكتب الشعب المصري بكل طوائفه سطور هذا اليوم المجيد الذي شهد علي نهاية فترة قاسية لنبدأ من جديد في بناء الوطن بناء صحيح علي أساس قوى.

وأكد نقيب مهندسي الغربية أن النقابة الفرعية تقدمت بالتهنئة لجموع المهندسين بمناسبة ذكرى 30 يونيو التي انتفض فيها الشعب المصري، دفاعًا عن هويته الوطنية وانحازت فيها قواتنا المسلحة لإرادة المصريين، وتصدت قوات الجيش والشرطة لقوى الإرهاب لتحافظ وتصون أمن واستقرار الوطن بمداد دماء أبنائها البواسل، ولذلك نحتفي بالذكرى العاشرة لهذه الثورة المجيدة، التي نؤكد أنها ستظل حدثًا مفصليًّا في تاريخ الوطن، ورمزًا لتلاحم إرادة الشعب والجيش المصري في استعادة وطنهم وإسترداده مهما كانت قوة المغتصب.

نتفض الشعب المصري دفاع ا عن هويته الوطنية نقيب المهندسين بالغربية استقرار الوطن الجيش والشرطة المؤسسات الحكومية العدالة الإجتماعية تصريحات خاصة ذكرى ثورة 30 يونيو تكافؤ الفرص الذكرى العاشرة أمن واستقرار الوطن ثورة 30 يونيو المجيدة

مواد متعلقة

"ابتسم.. فقد عشت عصر عادل إمام".. كيف كشفت الصحافة بداية أسطورة الزعيم منذ الستينيات؟

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

27 خرافة شعبية عن القراءة

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. نصر أبوزيد يرد على دعوى التفريق: لست كافرًا

أسواق مصر «عمرانة».. الملايين فى طوابير لشراء مستلزمات العيد: «ربنا ما يقطعها عادة»

مصانع وشركات ترفع شعار "صنع في مصر".. وخبراء: "الخيط الأول لحل المشاكل الاقتصادية"

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. زيارة جديدة لـ«نصر حامد أبوزيد»

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى: «حقق مُرادنا.. وليك الحلاوة»

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

حسن الخاتمة.. وفاة مهندس ومسنة من البحيرة أثناء أداء مناسك الحج

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة عصابة سرقة الشقق بالشروق

العثور على جثة شخص داخل منزله فى الشرقية

حكايتى مع 30 يونيو

10سنوات ثورة.. المحافظات ترفع الأعلام: «نحتفل باستعادة وطن من جماعة إرهابية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادى يكتب: فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟