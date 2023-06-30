نقيب مهندسي الغربية: 30 يونيو جسدت انتفاضة المصريين دفاعًا عن هويته الوطنية

قال د.تامر الكوراني، نقيب المهندسين بالغربية، إن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة ملحة ومطلب وطني لتحرير البلاد من حكم الجماعة التي عاثت في الأرض فسادًا، حين انتفض الشعب المصري دفاعًا عن هويته الوطنية، وانحازت فيها قواتنا المسلحة لإرادة المصريين، وتصدى الجيش والشرطة لقوى الإرهاب لتحافظ وتصون أمن واستقرار الوطن.

أضاف الكوراني، لـ"الدستور"، أن الإخوان اتخذت الدين شعار للاستحواذ على السلطة وتنفيذ مخططات شيطانية مدعومة من الخارج على أرض البلاد ذلك الأمر الذي لم يرض به الشعب المصري الذي قرر أن يفجر ثورته ليسطر نقطة فارقة في تاريخ مصر مخلدا لحمة أبنائه.

وأوضح أن التنظيم ارتكب أخطاءً كارثية طيلة عام حكمهم الأسود على البلاد ومن بينها محاولة الأخونة لكافة لمؤسسات الدولة من خلال تعيين أعضاء الجماعة على قمة المؤسسات الحكومية لتكون خاضعة لمخططاتهم ومؤامراتهم دون النظر لمؤهلاتهم القيادية أو خبراتهم وضرب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية عرض الحائط والتي كانت على رأس مطالب أحداث 25 يناير.

أضاف الكوراني أن مصر اليوم تشهد احتفالا بيوم من أهم الأيام التى سطرت تاريخ مصر، وكتب الشعب المصري بكل طوائفه سطور هذا اليوم المجيد الذي شهد علي نهاية فترة قاسية لنبدأ من جديد في بناء الوطن بناء صحيح علي أساس قوى.



وأكد نقيب مهندسي الغربية أن النقابة الفرعية تقدمت بالتهنئة لجموع المهندسين بمناسبة ذكرى 30 يونيو التي انتفض فيها الشعب المصري، دفاعًا عن هويته الوطنية وانحازت فيها قواتنا المسلحة لإرادة المصريين، وتصدت قوات الجيش والشرطة لقوى الإرهاب لتحافظ وتصون أمن واستقرار الوطن بمداد دماء أبنائها البواسل، ولذلك نحتفي بالذكرى العاشرة لهذه الثورة المجيدة، التي نؤكد أنها ستظل حدثًا مفصليًّا في تاريخ الوطن، ورمزًا لتلاحم إرادة الشعب والجيش المصري في استعادة وطنهم وإسترداده مهما كانت قوة المغتصب.