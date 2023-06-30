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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 فيزياء

الثانوي
الثانوي

ترتفع معدلات البحث عن النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 فيزياء والذي يحين موعده الأحد المقبل 2 يوليو بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة فقط.
 

النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 فيزياء
 

نوضح في التقرير التالي خطوات الوصول إلى النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 فيزياء.
 

يتاح النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 فيزياء من الرابط من هنا 

يوفر الرابط النماذج الاسترشادية  للمواد الدراسية المتبقية لطلاب الثانوية العامة.

يتم اختيار المادة والفصل الدراسي.

ثم الضغط اما على استعراض النموذج أو تحميله والاحتفاظ بيه.

يمكن لطلاب شعبة الأدبية إيجاد النموذج لمادة التاريخ الذي يكون امتحانهم يوم الأحد أيضًا 2 يوليو وتحميل النماذج الاسترشادية من نفس الرابط.
 

الثانوية العامة 2023.. توزيع درجات امتحان التاريخ

توزيع درجات الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2023 للأسئلة المقالية والموضوعية

 

المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة

 

بعد أداء طلاب الشعبتين العلمية والادبية امتحاني الفيزياء والتاريخ يوم الأحد 2 يوليو يتبقى للطلاب الامتحانات التالية 
 الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) من 9 إلى 11

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 12

الأحد 9 يوليو 2023
امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم) من 9 إلى 12

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل من 9 إلى 11

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية من 9 إلى 12

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة من 9 إلى 11

الخميس  13 يوليو 2023

 امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية من 9 إلى 12 

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم من 9 إلى 12

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) من 9 إلى 11

 

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رابط النماذج الاسترشادية طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة النماذج الاسترشادية الثانوية العامة 2023 مادة التاريخ

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