"رجال الأعمال": ثورة 30 يونيو حققت الاستقرار السياسي والاقتصادي

قال المهندس كريم اسماعيل رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن من إنجازات ثورة 30 يونيو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف خلال ندوة “الدستور” بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو أنه يجب تحسين الصادرات وتنويع مصادر الدخل، وذلك بتطوير الصادرات غير النفطية وتوسيع نطاق التجارة مع دول أخرى.

وأوضح أنه من المهم أن تكون هذه الجهود مستمرة ومتكاملة وتحتاج إلى تعاون بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني لتحقيق النجاح، مطالبا بتسهيل الوصول إلى التمويل وتقديم الدعم المالي والمعنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتطوير أدوات التمويل وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين.

وأوضح أنه لابد من تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الاتصالات السريعة والموثوقة للشركات والمستهلكين، وذلك لتسهيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت وتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي.

وأكد أنه لابد من تحسين الإدارة المالية والمحاسبية في القطاع العام والخاص، وذلك لتحسين الشفافية والمساءلة وجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين، موضحا أنه لابد من تطوير الصناعات الرئيسية في البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات الحيوية، وذلك لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الصادرات.

وأوضح أن مصر نجحت في تحسين الرعاية الصحية والتعليمية على الرغم من الظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أننا نحتاج لاستكمال تحسين الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وذلك لتحسين جودة الحياة وجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأوضح أنه لابد من تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التسهيلات اللازمة والدعم المالي والفني، وهذا سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.



وأكد أن الدولة نجحت في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوسيع نطاق التجارة والتعاون الاقتصادي مع دول أخرى وهو ما تقوم بد الدولة في التوقيت الحالي .

وأكد أنه يمكن القول أن دور الاستثمار في بناء الجمهورية الجديدة يمثل جزءًا حاسمًا من خطة التنمية المستدامة لمصر، ويمكن أن يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع المصري. ومن المهم أن تتعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل فعال لتوفير بيئة استثمارية مشجعة وتحفيز الاستثمار في مصر.