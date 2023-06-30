مهرجان أطفال وملاهي في مراكز شباب دمياط احتفالًا بالعيد

توافد المواطنين على مراكز الشباب للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو للاستفادة من الخدمات والأنشطة الترفيهية التي تقدمها مراكز الشباب طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، حيث أكد أن استمرار مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" يؤكد على أهمية الدور التنموي والمجتمعي لمراكز الشباب كونها مراكز خدمة مجتمعية.

وقال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط أنه انطلقت منذ أول أيام العيد فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، استمرارًا لما حققته المبادرة في النسخ السابقة من استقبال آلاف المواطنين من مختلف المراحل السنية للاستفادة من البرامج والخدمات والدور المجتمعي الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

وشهدت مراكز الشباب والرياضة في محافظة دمياط تكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 30 يونيو، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب، ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، والتي تشمل كافة مراكز الشباب على مستوى المدن والقرى والنجوع ومراكز حياة كريمة، وتتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج، وإتاحة إمكانات المراكز للجمهور، وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال، فقرات فنية واستعراضية، ألعابا إلكترونية، مسرح عرائس، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات والأنشطة الموجودة بمراكز الشباب من حمامات السباحة، كافتيريات، مطاعم، صالات تنس الطاولة والبلياردو والألعاب الإلكترونية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق إستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الإنشائية الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير المراكز والمشروعات الاستثمارية والتي تمكنها من استيعاب المواطنين والأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري، موجهًا وكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين.

جدير بالذكر أن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها للمواطنين والأعضاء اعتبارًا من استقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وتستمر المراكز في تنفيذ المبادرة على مدار أيام العيد، وتستمر التغطية الإعلامية من خلال وحدة المنسقين الإعلاميين بالوزارة والمديريات لإبراز فعاليات المبادرة المنفذة داخل مراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية، كما حرصت مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات على تنفيذ غرف عمليات وتكثيف المتابعة لمراكز الشباب خلال مدة تنفيذ المبادرة.