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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"البرلمان العربي" يهنئ مصر بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

العسومي
العسومي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الـ30 من يونيو، مؤكدًا أنها أظهرت المعدن الأصيل للشعب المصري وحرصه على تماسك دولته من خلال تلاحمه مع جيشه الوطني العظيم للعبور ببلادهم إلى مرحلة من الأمان والاستقرار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال العسومي إن ثورة الثلاثين من يونيو دشنت عهدا جديدًا على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث نهضت مصر نهضة شاملة، وانطلق الرئيس السيسي بمصر نحو الجمهورية الجديدة التي شهدت إقامة الكثير من المشروعات القومية العملاقة والاتجاه نحو تطوير البنيه التحتية هذا بالإضافة إلى بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وثمن العسومي الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للبرلمان العربي، وذلك انطلاقا من دورها الرائد والمحوري في المنطقة العربية وسعيها الدائم لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك، داعيا الله أن يديم على مصر وشعبها وجيشها العظيم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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