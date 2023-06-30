نائبة التنسيقية: ثورة 30 يونيو كانت أول خطوة فى طريق الجمهورية الجديدة

توجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتهنئة لعموم الشعب المصري بكافة أطيافه على الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، مؤكدة أنها كانت بمثابة ملحمة وطنية صنعت نموذجًا تاريخيًا فريدًا من نوعه، ومن خلاله استطاعت الثورة أن تصنع فارقًا في حياة ملايين المصريين.

واستكملت "محروس" في تصريح لها اليوم: كما أوجه التحية للرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والجيش المصري والشرطة المصرية، لافتة إلى أن بفضلهم ما زلنا إلى الآن نجني ثمار نجاح الثورة المصرية ٣٠ يونيو.

وقالت "عضو التنسيقية": إن مصر تشهد يوميًا تحقيق خطوة جديدة في التنمية، وأصبح معدل التنمية الشاملة في تزايد على كافة الأصعدة.

ونوهت النائبة إلى أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي، كان من أهم نتائج الثورة، وأن الكثير من الدول لم تستطع أن تصل إلى الاستقرار حتى الآن.

ولفتت إلى أن الكثير من الأوضاع الاجتماعية تغيرت بفضل ثورة ٣٠ يونيو الإرادة الشعبية، ولعل أبرزها تعزيز ملف المرأة المصرية، وملف ذوي الهمم، وغيرها الكثير من الملفات الاجتماعية، لا سيما تعزيز وضع مصر على الخريطة السياسية العالمية، حيث أصبح لها دور أكثر ريادية، مؤكدة أن ثورة ٣٠ يونيو من أهم نقاط التحول التي حدثت في مصر، وأنها كانت أول خطوة في طريق الجمهورية المصرية الجديدة.

وفي وقت سابق بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، قال فيها: "في تاريخ الأمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر، ويوم الثلاثين من يونيو أحد أهم هذه الأيام في تاريخ بلادنا الحبيبة".

وتابع: ذلك اليوم الذي فرض فيه الشعب المصري العظيم، ومن خلفه كل مؤسساته الوطنية، إرادته في الدفاع عن هويته، واسترداد دولته، وإنقاذها من الفوضى والانهيار على يد قوى الشر التى أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته، مضيفًا وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يشرفني أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بخالص التهاني، وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والعافية، سائلًا العلي القدير أن يبارك جهودكم من أجل عزة ورفعة مصر، وأن يقي بلادنا وشعبها الأبي من كل سوء.