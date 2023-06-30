ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة التنسيقية: ثورة 30 يونيو كانت أول خطوة فى طريق الجمهورية الجديدة

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

توجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتهنئة لعموم الشعب المصري بكافة أطيافه على الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، مؤكدة أنها كانت بمثابة ملحمة وطنية صنعت نموذجًا تاريخيًا فريدًا من نوعه، ومن خلاله استطاعت الثورة أن تصنع فارقًا في حياة ملايين المصريين. 

واستكملت "محروس" في تصريح لها اليوم: كما أوجه التحية للرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والجيش المصري والشرطة المصرية، لافتة إلى أن بفضلهم ما زلنا إلى الآن نجني ثمار نجاح الثورة المصرية ٣٠ يونيو.

وقالت "عضو التنسيقية": إن مصر تشهد يوميًا تحقيق خطوة جديدة في التنمية، وأصبح معدل التنمية الشاملة في تزايد على كافة الأصعدة.

ونوهت النائبة إلى أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي، كان من أهم نتائج الثورة، وأن الكثير من الدول لم تستطع أن تصل إلى الاستقرار حتى الآن.

 ولفتت إلى أن الكثير من الأوضاع الاجتماعية تغيرت بفضل ثورة ٣٠ يونيو الإرادة الشعبية، ولعل أبرزها تعزيز ملف المرأة المصرية، وملف ذوي الهمم، وغيرها الكثير من الملفات الاجتماعية، لا سيما تعزيز وضع مصر على الخريطة السياسية العالمية، حيث أصبح لها دور أكثر ريادية، مؤكدة أن ثورة ٣٠ يونيو من أهم نقاط التحول التي حدثت في مصر، وأنها كانت أول خطوة في طريق الجمهورية المصرية الجديدة.

 

وفي وقت سابق بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، قال فيها:  "في تاريخ الأمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر، ويوم الثلاثين من يونيو أحد أهم هذه الأيام في تاريخ بلادنا الحبيبة".

وتابع: ذلك اليوم الذي فرض فيه الشعب المصري العظيم، ومن خلفه كل مؤسساته الوطنية، إرادته في الدفاع عن هويته، واسترداد دولته، وإنقاذها من الفوضى والانهيار على يد قوى الشر التى أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته، مضيفًا وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يشرفني أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بخالص التهاني، وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والعافية، سائلًا العلي القدير أن يبارك جهودكم من أجل عزة ورفعة مصر، وأن يقي بلادنا وشعبها الأبي من كل سوء.

القائد الأعلى للقوات المسلحة حزب حماة الوطن عضو مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقوات المسلحة لنائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا 30 يونيو

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يكشف موقف إمام عاشور وطارق حامد من العودة للزمالك

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

حارق المصحف.. وشركاؤه

بشرى العيد.. 5 مفاجآت تنتظر الموظفين فى الموازنة الجديدة

لأول مرة.. المستشار خالد محجوب يكشف لـ"الشاهد" كواليس قضية الهروب من وادى النطرون

شباب الإسكندرية عن ثورة 30 يونيو: واجهنا إرهاب الإخوان لاستعادة الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادي يكتب : فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

محمد سميح

أيام خالدة فى عمر الأمم

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟