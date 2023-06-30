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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في ذكرى 30 يونيو.. إنجازات واسعة في الشراكات والاتفاقات الدولية بمجال التعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات العشر الماضية، حيث أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة من 2014 حتى 2023، ومن بين أبرز الإنجازات التي حققها هذا القطاع نجاح مصر في تنظيم واستضافة العديد من الأحداث الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي منها: تنظيم مؤتمر إطلاق طاقات المصريين عام 2018، وتنظيم المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بنسختيه الأولى والثانية عامي 2019,2021.

كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو عام 2021، والدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة (الأيسيسكو)، ومؤتمر عموم إفريقيا لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة عام 2022، والمؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي عام 2022، والمنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عام 2023.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى نجاح مصر خلال هذه الفترة في الفوز بعضوية ورئاسة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ومنها: رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، منذ مايو 2014، وكذلك فوزها برئاسة رابطة تطوير التعليم في أفريقيا لمدة عامين عام 2015، هذا بجانب فوزها برئاسة هيئة مكتب التعليم والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية الاتحاد الإفريقي لمدة عامين عام 2015، كما فازت مصر برئاسة مبادرة بريما "PRIMA" للبحوث والابتكار بالمشاركة مع إيطاليا حتى عام 2028، بالإضافة إلى فوزها بعضوية 4 لجاني مهمة بمنظمة اليونسكو، وهي (اللجنة الحكومية "المعلومات للجميع" – لجنة إدارة التحولات الاجتماعية – لجنة استعادة الممتلكات الثقافية – اللجنة التنفيذية للحملة الدولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية).

وفيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات التعاون، تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون وإبرام العديد من الاتفاقيات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والمؤسسات الخارجية بما يدعم خطط الوزارة في اكتساب المزيد من الخبرات؛ لتطوير منظومة التعليم العالي المصرية بشكل مستمر، والارتقاء بالبرامج الدراسية بالجامعات، وإدخال العديد من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.

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