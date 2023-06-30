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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 96 حالة ذبح أضاحي بالشوارع في الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الأحياء والمراكز في تنفيذ قرار حظر ذبح الاضاحي بالشوارع والطرق العامة حفاظا على البيئة طوال أيام عيد الأضحى المبارك ومنع جمع جلود الهدي والأضاحى دون تصريح من مديرية الطب البيطري. 
واطلع المحافظ على نتائج الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية لليوم الثالث والتي أسفرت عن تحرير ٩٦ محضرا سواء للذبح في الشوارع أو لسيارات ومواطنين يقومون بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطري وبالمخالفة للقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وأكد محافظ الجيزة أن مجازر المحافظة البالغ عددها ٢١ مجزرا موزعين بقطاعات المحافظة تستقبل أى أضاحى على مدار اليوم طوال أيام العيد تحت إشراف بيطرى بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة.

عيد الأضحى محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة ذبح بالشوارع

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