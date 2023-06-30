إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وإزالة التعديات خاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 7 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 762 م بنطاق 6 مراكز عبارة عن إزالة، أعمال بناء مخالف ورفع تشوينات طوب و مواد بناء استعدادا للبناء على أرض زراعية بمساحة 200 م2 بالدلنجات، وحالة تعدي على الأرض الزراعية بدون ترخيص بمساحة 175 م 2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتيه خارج الحيز العمراني بنطاق قرية البريجات بكوم حماده.

كما تم إزالة حالة تعدي بمساحة 150م 2 عبارة عن شدة خشبية لمبني داخل الحيز العمراني دور أول علوى بنطاق قرية المجد بالرحمانية، وشدة خشبية على مساحة 140 م2 بقرية 600 مغازى التابعة لكوم النصر بالمحمودية، وحالة تعدي بمساحة 60 م2 عبارة عن شدة خشبية لصبى سقف بنطاق قرية الناصر بأبو المطامير.