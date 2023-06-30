أحمد طه: مشروع التأمين الصحي أحد ثمار ثورة 30 يونيو

بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تقدم الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن العاملين بالهيئة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما توجه بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ولجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تعتبر نقطة الانطلاق الأولى في مسيرة النهضة والانجاز بالمشروعات القومية، وفقًا لرؤية استراتيجية وطنية.

وقال رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن ثورة 30 يونيو، وضعت الصحة على قمة أولويات الدولة المصرية بما تشهده المنظومة الصحية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطوات غير مسبوقة لتوفير نظام صحي متكامل بجودة عالية وتكلفة عادلة يشمل جميع طوائف الشعب، وبما تقدمه القيادة السياسية من دعم مستمر لجميع ملفات الصحة وعلى رأسها ذلك المشروع الوطني، الذي يستهدف الوصول إلى تغطية تأمينية شاملة لكل المصريين وفقا لمعايير الجودة الوطنية، وذلك إيماناً بأن الصحة هي قاطرة التنمية الحقيقية والسبيل الأوحد لمستقبل أفضل، وهو ما جاء راسخاً بالدستور المصري ووضع في حيز التخطيط والتنفيذ في رؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن أهم إنجازات الهيئة، للمساهمة في تحسين المؤشرات الصحية ودخول مصر المنافسة الاقليمية والدولية بمجال الخدمات الصحية، هو حصولها على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا "للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والتي تضمن جودة الخدمات الصحية بجميع انواع المنشآت الصحية (المستشفيات، مراكز الرعاية الاولية، المعامل، المراكز الطبية ،الصيدليات، العيادات الخاصة، مراكز العلاج الطبيعي، مراكز الأشعة، مستشفيات الصحة النفسية )، وجميع أعضاء المهن الطبية، ومختلف قطاعات تقديم الخدمات الصحية بجميع المحافظات ،والقادرة على مد خدماتها اقليميا ودوليا.

وأضاف أن البوابة الرئيسية لدخول المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل هو الحصول على اعتماد GAHAR، مشيراً إلى أنه تم مد مظلة منظومة التأمين الشامل بنطاق 6 محافظات هي: (بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان)، بالإضافة إلى تسجيل واعتماد 224 منشأة طبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الدور الوطني لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتمثل في تقديم نظام متكامل يضمن جودة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإصدار معايير الجودة، وتقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، وتسجيل واعتماد المنشآت الصحية، وضمان التصميم الصحي الآمن للمنشآت الطبية الجديدة، وتسجيل أعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى الدور الرقابي للهيئة، والحرص على رضاء المتعاملين، والتدريب.

وأشار إلى قيام الهيئة بتقديم خدمات الدعم الفني لعدد 785 منشأة من خلال الزيارات الفنية أو الدعم الفني عن بعد، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 1349 زيارة للرقابة الصحية شملت الرقابة الفنية والاكلينيكية، الرقابة الادارية، قياس رضاء المنتفعين.

ونشرت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على موقعها الإلكتروني فيلما تسجيليا قصيرا يستعرض الخطوات التي شهدها المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة في ضمان الجودة وتطوير الخدمات الصحية بمختلف المنشآت الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمناسبة ذكرى 30 يونيو.