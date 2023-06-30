السويد فى رسالة للعراق: نرفض الإساءة للمسلمين ولا ندعم الآراء المعادية للإسلام

تلقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، رسالة من نظيرتها السويدية تعبر عن أسفها بشأن توجيه الإهانة للقرآن الكريم وحرق المصحف الشريف.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن الخارجية العراقية تلقت عبر سفارتها في ستوكهولم، نسخة من رسالة وزارة الخارجية السويدية عبر وكيلها جان كنوتسن، والموجهة إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن توجيه الإهانة للقرآن الكريم في ستوكهولم، إذ عبر فيها عن عميق أسفه لما حدث يوم الأربعاء الماضي، في أول أيام عيد الأضحى أمام مسجد ستوكهولم.

ولفت الصحاف في بيان له اليوم، إلى أن رسالة السويد أكدت أن الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة، موضحا أن حكومة السويد تتفهم تماما أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأضاف الصحاف أن الشرطة السويدية بصدد إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها وفق قانون جرائم الكراهية السويدي، موضحا أنه يوجد في السويد حق دستوري في حرية التجمع والتعبير والتظاهر، وأن الشرطة تتخذ قرارات السماح بالمظاهرات بشكل مستقل.

وأوضح الصحاف أن وزارة الخارجية العراقية تعكس قيم وأخلاقيات الدولة العراقية وشعبها، الذي يحترم المقدسات الدينية ويرى حساسية عالية في هذا الأمر، كما أن موقف العراق يستمر متتابعا ليؤكد استجابة الجانب السويدي لمطلب الحكومة العراقية بتسليم مرتكب هذا الفعل الشنيع ليلقى جزاءه وفق القانون العراقي.